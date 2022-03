Der Militärbischof über den Glauben in Zeiten des Krieges : „Im Angriffskrieg auf die Ukraine sehen wir die Fratze des Bösen“

Militärbischof Franz-Josef Overbeck Foto: picture alliance / Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Interview Essen/Berlin Überall dort, wo Ideologien Menschen verblenden, ist der Abgrund oft nahe. Das würde man gerade in der Ukriane sehen, sagt Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck, der auch Militärbischof ist. In solchen Fällen helfe dann nur noch Druck und Entschiedenheit.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Wir gehören einer Generation an, die Krieg nicht unmittelbar erleben musste und berechtigte Hoffnung haben durfte, dass dies bis zum Lebensende so bleiben könnte. War das trügerisch?

Overbeck Wir sind in einer neuen Realität angekommen. Und das bedeutet, mit der Wirklichkeit eines Krieges nicht nur zu rechnen, sondern auch damit umgehen zu müssen. Das ist auch für mich eine Zäsur, nicht nur biographisch. Es ist auch für Europa eine riesige Herausforderung, die sich viele Menschen nicht haben denken können. Für mich war es mit der Annexion der Krim 2014 zumindest in den Bereich des Möglichen gerückt.

Info Von Papst Benedikt XVI. zum Militärbischof berufen Bischof Franz-Josef Overbeck geb.1964 in Marl, er ist seit 2009 Bischof von Essen. Overbeck ist unter anderem Vorsitzender der Bischöflichen Kommission Adveniat und wurde vor elf Jahren von Papst Benedikt XVI. zum Katholischen Militärbischof der Bundeswehr berufen. Publikation Bischof Overbeck: „Konstruktive Konfliktkultur: Friedensethische Standortbestimmung des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr“. Herder, 112 Seiten, 14 Euro

Bei all unseren Versuchen, das, was gerade in der Ukraine geschieht, irgendwie zu verstehen – empfinden Sie da unmittelbar auch Angst, dass wir eben vieles nicht mehr unter Kontrolle haben?

Overbeck Die Androhung einer Nutzung von atomaren Waffen führt uns vor Augen, dass mittlerweile wirklich nichts mehr unmöglich ist. Und ich kann gut nachvollziehen, dass diese Situation Menschen Angst macht.

Kann es nach christlichem Verständnis denn so etwas wie einen gerechten Krieg geben?

Overbeck Frieden ist ein Werk der Gerechtigkeit, so können wir in der Bibel beim Propheten Jesaja lesen. Von daher kann es durchaus Kriege geben, die der Wiederherstellung von gerechten Zuständen dienen. Aber nur, um allein dieses Ziel zu erreichen – und nicht, um andere Länder zu erobern, Menschen zu ermorden, Recht zu brechen, die Würde der Menschen mit Füßen zu treten. Ein solcher Krieg kann niemals gerecht sein.

Im Essener Dom wird es unter anderem ein Friedensgebet geben. Hilft Glaube in dieser Lage?

Overbeck Das Gebet hat für uns Christen eine Kraft, die über das, was ein Mensch allein tun kann und was Menschen gemeinsam tun können, noch hinausgeht. Denn es ist ein Zeichen von Glaube an das Gute im Menschen, das am Ende siegt. Im Angriffskrieg auf die Ukraine können wir die Fratze des Bösen sehen. Ihr stellen wir uns entgegen und bekennen: Das Böse darf und wird nicht das letzte Wort haben – diese Gewissheit bringen wir vor Gott, verbunden im Gebet. So ist Beten immer auch ein Zeichen von Hoffnung. Mit dieser Hoffnung müssen wir immer wieder entschieden für das Gute eintreten, für Frieden und Versöhnung. Der Auftrag der Bundeswehr ist es, Friedensdienst zu leisten und Wege zur Versöhnung zu ermöglichen. Dafür wollen wir als gläubige Menschen miteinstehen.

Ändert sich denn gerade unser Verhältnis zur Bundeswehr in Deutschland?

Overbeck Die Entscheidung am vergangenen Sonntag mit dem Einsatz von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zeigt, dass zumindest die bisherige Friedenpolitik so nicht weitergeführt werden kann. Wir leben in einer hochkomplexen Zeit, in der die Sicherung von Frieden und Freiheit vor ganz neuen Herausforderungen steht. Unsere Welt wird nicht einfacher.

Früher standen auf den Koppeln der Soldaten die drei Worte „Gott mit uns“. Was ist richtig an diesem Satz, was ist falsch?

Overbeck Biblisch stammt der Satz aus der Vision des Jesaja im Blick auf den Erlöser, der kommt. Heute kann ich nur sagen: Gott ist mit denen, die den Frieden suchen.

Und was sagen Sie Menschen, die danach fragen, wo in dieser Welt des fürchterlichen Krieges Gott in diesem Augenblick eigentlich ist?

Overbeck Ihre Frage kann ich sehr gut nachvollziehen, aber als gläubiger Mensch lebe ich in der Gewissheit, dass Gott bei den Schwachen und bei den Opfern jeder von Form von Gewalt ist.

Sie haben eine echte Versöhnung mit diesen drei Schritten beschrieben: die Einsicht in die Schuld, die Distanzierung zur Tat und der Wille, nie mehr in dieser Weise handeln zu wollen. Von einer solchen Erkenntnis scheinen wir derzeit Lichtjahre entfernt zu sein.