Nach Fernsehauftritt : Merz kritisiert Scholz-Äußerungen über „Foto-Termine“ in Kiew

Merz kritisiert Scholz-Äußerungen über „Foto-Termine“ in Kiew

Friedrich Merz (CDU) war Anfang Mai in die Ukraine gereist. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer TV-Sendung klargemacht, dass er nur nach Kiew reisen wolle, wenn ganz konkrete Dinge zu regeln seien. Für Friedrich Merz ist das „befremdlich“. Der CDU-Chef fordert den Kanzler erneut auf, in die Ukraine zu reisen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer möglichen Kiew-Reise kritisiert. Er sei „etwas überrascht“, dass Scholz gesagt habe, er wolle sich „nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten“, die nur kurz für einen „Fototermin“ in die Ukraine reisen, zitierte Merz den Kanzler am Dienstag. Wenn er damit Besucherinnen wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) oder Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gemeint habe, sei dies „befremdlich“.