Münster: Merkel: Trump untergräbt Vertrauen

Münster Die Bundesregierung verschärft ihren Ton gegenüber den USA, die sich aus dem Iran-Atomabkommen zurückgezogen haben. Nun drohen auch deutschen Firmen Sanktionen, die im Iran tätig sind. Israel greift massiv in Syrien ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch Präsident Donald Trump verurteilt. Sicher sei die Übereinkunft alles andere als ideal, sagte sie beim Katholikentag in Münster: "Trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, ein Abkommen, über das man im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt. Das verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung." Zudem habe die Entscheidung die "bittere Erfahrung" gelehrt, "dass der Westen keinen einheitlichen Block mehr bildet".

Die Bundeskanzlerin zeigte sich zugleich skeptisch, ob die Atom-Einigung ohne die USA zu halten ist. "Inwieweit wir überhaupt dieses Abkommen am Leben erhalten können, wenn eine riesige Wirtschaftsmacht nicht mitmacht, das muss jetzt auch mit dem Iran besprochen werden", sagte Merkel. Deutschland und die Europäer seien willens, an der Vereinbarung festzuhalten. Aber man müsse realistisch sein und dürfe die eigene Stärke nicht überschätzen. Hintergrund sind Drohungen der USA, auch europäische Unternehmen für ihr Iran-Geschäft mit Sanktionen zu belegen.

Trump hatte am Dienstag angekündigt, die USA würden sich aus dem 2015 ausgehandelten Abkommen mit dem Iran zurückziehen. Ziel war es damals, den Iran auf absehbare Zeit daran zu hindern, Atomwaffen herzustellen. Dazu wurde eine kontrollierte Reduzierung der iranischen Uranbestände gegen eine Lockerung westlicher Sanktionen vereinbart. Diese Strafmaßnahmen wollen die USA einseitig wieder in Kraft setzen; Trump will zudem zusätzliche Sanktionen gegen den Iran verhängen.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag war es an der Grenze Israels zu Syrien zu einer militärischen Konfrontation gekommen. Iranische Truppen griffen nach Angaben der israelischen Armee von Syrien aus israelische Stellungen auf den Golan-Höhen mit Raketen an. Israel reagierte demnach mit massiven Angriffen auf syrisches Gebiet. "Wir haben fast die gesamte iranische Infrastruktur in Syrien getroffen", sagte Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman.