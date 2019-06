Kolumne : Merkel in der Abendsonne

Die Kanzlerin ist fest entschlossen, bis 2021 zu regieren.

Die Volksparteien stecken in einer tiefen Krise, aber die Kanzlerin sonnt sich schon wieder in guten Umfragewerten. Streng genommen ist es die Abendsonne, die warm auf Merkel scheint. Die Parteiarbeit war noch nie ihr Steckenpferd. Seitdem Annegret Kramp-Karrenbauer bei der CDU das Ruder übernommen hat, wirkt Merkel wie befreit.

Sie ist wahrscheinlich diejenige in der großen Koalition, die am meisten davon überzeugt ist, dass das Bündnis bis zu seinem regulären Ende 2021 hält. Jedenfalls hat Merkel bis dahin noch etwas vor. Sie möchte als Kanzlerin die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 gestalten. Zuvor sieht sie sich in der Pflicht, die Verteilung der Top-Jobs in Europa vom Kommissionspräsidenten bis zum Zentralbank-Chef so zu beeinflussen, dass die EU ordentlich austariert nach Ost und West, nach Männern und Frauen, nach Fortschritt und Nationalstaat weiter funktionieren kann.