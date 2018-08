Merkel empfängt nigrischen Präsident Issoufou

Nigrischer Präsident in Berlin

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den nigrischen Präsidenten Issoufou

Vor dem Besuch des nigrischen Staatspräsidenten Mahamadou Issoufou in Deutschland hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller die Bekämpfung von Fluchtursachen angemahnt: "Wir haben gemeinsam die Verantwortung dafür zu sorgen, dass nicht tausende Menschen die lebensgefährliche Flucht durch die Sahara und über das Mittelmeer versuchen“, sagte Müller unserer Redaktion. „Wenn wir die Probleme nicht vor Ort lösen, kommen die Probleme zu uns“, betonte der CSU-Politiker. Deswegen investiere die Regierung auch in die Schaffung von Ausbildungsplätzen und Einkommensmöglichkeiten in Niger, um den Menschen, die dort vom Schmuggel mit Migranten leben, Alternativen zu eröffnen.