Wahlkampf der CDU : Mentale Nachhilfe für die CDU

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Fraktionssitzung von CDU/CSU am Montag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Düsseldorf Die scheidende Bundeskanzlerin hat an die eigene Partei appelliert, mehr Selbstbewusstsein zu wagen. Das sollte wohl Kampfgeist beschwören und die Wende im Wahlkampf unterstützen. Die tatsächliche Wirkung ist jedoch eine andere.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Im Moment tritt Angela Merkel im CDU-Wahlkampf auf wie der scheidende Trainer eines Teams, das trotz hoher Erwartungen in eine Serie von Niederlagen geraten ist und nun auch mental stark schwächelt. Bei der vermutlich letzten Sitzung der Unionsfraktion vor der Bundestagswahl hat sie ihre Partei daher zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen und dabei – wie es Trainer in solchen Fällen machen – auch die glorreichere Vergangenheit heraufbeschworen. Denn in ihrem Appell berief sie sich auf den verstorbenen früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler. Der habe gesagt, man könne andere nur überzeugen, wenn man an sich selbst glaube.

Natürlich ist das wahr. Wenn viel schiefläuft, muss man bisweilen innehalten, sich bewusst machen, wofür man steht, welche Stärken man besitzt und neuen Mut tanken. So kann man die Dynamik der Abwärtsspirale, die auch alles Gute in den Abgrund reißt, bewusst stoppen. Dabei an Menschen zu denken, die vor einem Krisen durchlebt und gemeistert haben, auch dank ihres unerschütterlichen Glaubens an den Sinn ihrer Mission, kann nicht schaden. Mit Geißler hat Merkel zudem einen Politiker in Erinnerung gebracht, der keine Angst vor polemischen Attacken hatte, der mit Geist und Witz für die Werte seiner Partei gekämpft hat und durch seinen Wandel zu kapitalismuskritischen Positionen im Alter für eine CDU als lernendes System steht. Für eine CDU, die für viele wählbar bleiben will.

Doch solche Ansprachen von Trainern dienen nur dann der mentalen Ertüchtigung des Teams, wenn sie kurz vor Anpfiff im engsten Spielerkreis ausgesprochen werden. Oder im geschützten Raum der Kabine. Sobald sie von Mikrofonen aufgeschnappt oder anderweitig an die Öffentlichkeit dringen, wirken sie eben nicht nur auf das Team, sondern verraten dem Rest der Welt den Zustand der Mannschaft. Merkels Appell ans Selbstbewusstsein ihrer Partei zeigt also nur, wie groß die Ratlosigkeit angesichts der aktuellen Umfragewerte ist. Die Partei hat viel zu lange den Eindruck erweckt, sie halte das Umschalten auf einen kämpferischen Wahlkampf nicht für nötig. Weckrufe, etwa aus Bayern, dienten eher der Selbstbehauptung des dortigen Spitzenpersonals und verstärkten nur den Eindruck, die CDU halte den Sieg bei der Bundestagswahl für einen Selbstläufer.