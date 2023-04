Gericht in Straßburg Mehr offene Menschenrechtsurteile im Europarat - wegen Russland

Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wachen 47 Richter über die Einhaltung von Menschenrechten in 47 Staaten. Sie urteilen über Beschwerden einzelner Personen, Personengruppen und Staaten, die sich auf Verletzungen der in der Europäischen Menschenrechtskonvention anerkannten Rechte beziehen. Alle Mitgliedsstaaten des Europarats entsenden einen Richter an das EGMR.