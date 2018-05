Berlin: Mehr Flüchtlinge nutzen Balkanroute

Berlin Die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr liegt leicht unter dem Niveau von 2017.

Die Zahl der Flüchtlinge, die über die östliche Mittelmeerroute Europa am Balkan erreichen, steigt wieder. Das belegen Zahlen der Grenzschutzagentur Frontex, die unserer Redaktion vorliegen. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild, was den Zuzug von Flüchtlingen nach Europa angeht. So verzeichnet Frontex in den ersten vier Monaten des Jahres zwar eine Zunahme von Flüchtlingen um 92 Prozent auf der östlichen Mittelmeerroute, die Gesamtzahl der illegalen Grenzübertritte sank aber um 44 Prozent.