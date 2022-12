Interviewserien wie „Harry & Meghan“ Selbstinszenierung im Doku-Format

Natürlich ist es das gute Recht von Promis, ihre Version von was auch immer in die Öffentlichkeit zu bringen. Über sie wird schließlich viel Unsinn geredet und an spektakulären Falschinformationen über ihr Leben reichlich Geld verdient. Gut nachvollziehbar, dass sie das nicht nur passiv ertragen wollen, sondern aktiv dagegen vorgehen: als Selbstdarsteller. Doch sollte man das auch genauso einordnen. „Exklusive“ Interviews in Serienlänge mögen aussehen wie eine Doku, weil die Promis in intimen Settings befragt werden, weil es scheinbar Einblicke in ihre (gestellten) Privaträume gibt, weil Aussagen ihrer Freunde dazu geschnitten werden. Doch diesen Formaten fehlt oft genau das, was eigentliche Dokus ausmacht: das ganze Bild, die kritische Konfrontation mit Gegenpositionen, die Vielfalt konträrer Quellen.