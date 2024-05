Europawahl Gastgeber für Europa

Einziger Festangestellter bei „Europe Calling“ ist bisher Maximilian Fries. Das Projekt wird finanziert über regelmäßige Spenden von „Förder:innen“. In der Regel geben sie fünf oder zehn Euro monatlich. Daraus werden unter anderem die Übersetzer bezahlt. Fries will, dass es keine sprachlichen Hürden gibt, um zuzuhören oder Fragen zu stellen. Er würde „Europe Calling“ auch gern noch weiter wachsen lassen, mit einem zweiten Mitarbeiter zusammenarbeiten und noch mehr Gäste aus anderen EU-Ländern einbeziehen. Bisher läuft das Projekt vor allem darüber, dass Teilnehmer anderen die kostenlosen Webinare empfehlen. Wer teilnehmen will, muss seine Mailadresse angeben und wird fortan selbst eingeladen. „Wir verstehen uns auch als Aktivisten für Europa und versuchen über das Einladungssystem, tatsächlich eine Öffentlichkeit zu formen, die weiter wachsen kann“, sagt Fries. Europa sei derzeit stark unter Druck unter anderem durch Desinformation und Versuche der Destabilisierung von innen und außen. Umso wichtiger sei solide Aufklärung. „Gerade über die EU gibt es unendlich viele Vorurteile“, sagt Fries. Kein Parlament lege etwa so viel Wert auf Transparenz, wie das EU-Parlament, doch werde ihm immer weiter vorgeworfen, undurchsichtig und elitär zu sein. „Ich bin aber Optimist“, sagt Fries, „es hat sich schon so viel zum Guten verändert in den vergangenen Jahrzehnten, das gerät oft aus dem Blick.“ Es gebe aber doch viele, die sich von Desinformationskampagnen eben nicht irritieren ließen und Interesse an verlässlichen Informationen hätten. Das habe man etwa bei den Demos für Demokratie doch erlebt.