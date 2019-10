Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut : Scheuer auf dem Schleudersitz

Berlin Die Pkw-Maut für Ausländer war ein Wahlkampfschlager der CSU. Doch aus dem Versprechen wurde nichts. Nach Millionenausgaben musste Andreas Scheuer das Projekt beerdigen. Jetzt gibt es parlamentarische Ermittlungen. Sie könnten die Amtszeit des Verkehrsministers beenden.

Doch so wurde der Fall zum gefundenen Fressen für die Opposition, die jetzt vor allem das Verfahren in den Blick nehmen will. Sie wirft Scheuer vor, Ende 2018 den Zuschlag zur Erhebung der Maut an ein Konsortium aus der österreichischen Firma Kapsch und der deutschen Firma CTS Eventim vergeben zu haben – bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Weil der Bund nach dem Urteil die Verträge kündigte, dürften nun Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe auf die Steuerzahler zukommen. Und was ist mit den Treffen? Scheuer musste in den vergangenen Wochen immer wieder einräumen, sich außerhalb offizieller Protokolle mit Unternehmensvertretern getroffen zu haben – beispielsweise 45 Minuten lang am 3. Oktober 2018 am Berliner Flughafen mit Kapsch-Managern, als das Auswahlverfahren noch lief. Dem Bundestag hatte Scheuer das Treffen zunächst vorenthalten. „Mit seinem Verhalten hat uns Scheuer die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses regelrecht aufgedrängt“, sagt nun Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn. Für Scheuer könnte das durchaus gefährlich werden. „Wenn im Untersuchungsausschuss festgestellt wird, dass Minister Scheuer im Parlament gelogen hat, dann ist er nicht länger tragbar und sollte zurücktreten“, sagt FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic.