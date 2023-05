CSU-Parteitag Söders Krönungsmesse

Die Delegierten des CSU-Parteitages haben Söder in seiner Heimatstadt Nürnberg in Politbüro-Manier mit 100 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober bestimmt. 100 Prozent bedeuten: totaler Vertrauensbeweis, auch ein wenig Unterwerfung, in jedem Fall aber eine massive Erfolgserwartung an den Vorsitzenden, der es für die Christsozialen richten soll. Die 37,2 Prozent bei der letzten Landtagswahl 2018, als Söder erst ein halbes Jahr zuvor von Horst Seehofer übernommen hatte, entsprechen nicht dem Selbstverständnis der CSU. Die Christsozialen waren über Jahrzehnte eine Machtfülle mit absoluten Mehrheiten in Bayern gewohnt. Damit ist es auch im Freistaat vorbei, seit Volksparteien, zu denen sich die CSU selbstredend noch zählen darf, mit schwindender Zuwendung und Zuneigung zu kämpfen haben. Nun will Söder, der lieber mit den Freien Wählern und nicht mit den Grünen regiert, die Verhältnisse wieder zurechtrücken. 40 plus X sind sein Anspruch. Die Grünen sind derzeit in Bayern sein Hauptgegner. Entsprechend hat er sie sich in seiner Rede an den Parteitag auch vorgeknöpft. Das zeigt, dass Söder die Grünen ernst nimmt, auch wenn er sie durch den Kakao zieht. Wenn es drauf ankommt, wenn es der Wahlausgang verlangt, macht der CSU-Chef auch Schwarz-Grün. Da ist Söder schmerzfrei. Hauptsache Regieren – mit ihm als Ministerpräsident.