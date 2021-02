Phänomen Manspreading : Wenn Männer sich breitmachen

Die Designerinnen Mina Bonakdar (l) und Elena Buscaino nehmen sich mit Slogans im Schritt ihrer Hosen das "Manspreading" vor und posieren in einer U-Bahn. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Analyse Düsseldorf Männer setzen sich breitbeinig in die S-Bahn oder nehmen in Talkrunden mehr Platz in Anspruch als Frauen. Das hat mit der Sozialisation ihrer Bewegungen zu tun. Die beginnt früh.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Manche Männer merken nicht mal, wie sie sich im öffentlichen Raum breitmachen. Sie setzen sich in die Bahn, stellen die Füße weit auseinander, lassen die Beine ins gemütliche V fallen und sehen seelenruhig zu, wie andere sich neben sie quetschen müssen, weil sie so viel Platz für sich beanspruchen. Auch in der medialen Öffentlichkeit, in Talkrunden zum Beispiel, kann man dieses Verhalten beobachten, wenn männliche Gäste mit weit geöffneten Beinen schon mal optisch signalisieren, dass sie in dieser Runde möglichst viel Raum einnehmen wollen. Von Frauen sieht man das selten. Sie schlagen lieber artig die Beine übereinander und hoffen, dass sie sich mit dem durchsetzen werden, was sie zu sagen haben. Dabei haben sie den Kampf der Körpersprachen schon verloren.

Das breitbeinige Auftreten von Männern hat lange Tradition. Aber neuerdings gibt es Frauen, die dieses Verhalten nicht länger hinnehmen wollen. Sie protestieren gegen „manspreading“, auf Kosten anderer. Die englische Kombination aus man (Mann) und -spreading (spreizen) prangert dabei nicht so sehr die unschickliche Sitzweise an als vielmehr die Selbstverständlichkeit, mit der manche Männer sich raumgreifend bewegen.

Info Frauen machen sich mit ihren Taschen breit Manspreading Erste Diskussionen über die ausladende Körperhaltung von Männern in der Öffentlichkeit, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr, kamen im Jahr 2013 auf. Ein Jahr später wurde das Phänomen mit dem Kofferwort manspreading bezeichnet, das aus dem Englischen stammt und Wörter Mann und spreizen verbindet. Eine Kampagne des New Yorker Verkehrsunternehmens MTA popularisierte den Begriff Ende 2014. Damals wurden Männer in den Bahnen aufgefordert, ausladendes Sitzen zu vermeiden. OxfordDictionaries.com führt das Wort seit 2015. She-Bagging Es gibt auch ein „weibliches Gegenstück“ beim Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln, das sogenannte „She-Bagging“. Dabei geht es darum, dass manche Frauen ihre Taschen auf den Sitzflächen deponiert und somit Platz wegnehmen. Allerdings gehört dieses Phänomen nicht in den Bereich der Körpersprache und ist damit etwas anders gelagert. Manche Frauen nutzen ihre Tasche auch, um sich mit diesem Abstand zu schützen. Chauvinismus In den 1970er Jahren haben Vertreterinnen der Frauenbewegung für männliches Überlegenheitsgehabe den Begriff male chauvinism – englisch für „männlicher Chauvinismus geprägt. Umgangssprachlich wird auch die Kurzform Chauvi benutzt. Der Begriff bezeichnet Männer, die patriarchalisch auftreten und glauben, allein aufgrund ihres Geschlechts einen Überlegenheitsanspruch gegenüber Frauen zu besitzen. Androzentrismus Dieser Begriff bezeichnet eine gesellschaftliche wie individuelle Denkweise, die zwar davon ausgeht, dass Männer überlegen seien, dies aber nicht direkt formuliert und auch nicht reflektiert. Dies kann besonders wirkmächtig sein, weil männliches Verhalten unhingerfragt als die Norm betrachtet wird, an der sich auch Frauen messen lassen müssten.

Doch woher kommt dieses Verhalten? Im Alter von etwa fünf Jahren merken Kinder, was männlich und weiblich sein in unserer Gesellschaft bedeutet. „Es ist ihnen natürlich nicht vollkommen bewusst, aber sie nehmen Unterschiede im geschlechtsbezogenen Verhalten in ihrer Umgebung wahr und richten ihr eigenes Verhalten daran aus“, sagt die Sportwissenschaftlerin Ina Hunger, Professorin an der Universität Göttingen, die sich mit der Sozialisation von Bewegung beschäftigt. Mädchen fingen dann vielfach an, sich beim raumgreifenden Toben zurückzuhalten, Jungs probierten Dominanzgesten oder wildes Herumspringen. Das sei nicht biologisch bedingt, sondern liefe vor allem über soziale Erwartungen, die Menschen sehr fein wahrnehmen und denen sie sich anpassen, um dazu zu gehören. Jungs bekommen in erster Linie Anerkennung, wenn sie sich präsent zeigen, sich Raum nehmen, während Mädchen mehr Bestätigung erfahren, wenn sie sich schön zeigen und gefällige Sachen machen. Mädchen stecken sich dann gerne Klämmerchen ins Haar, tanzen und zaubern wie Lillifee, während Jungs imaginierte Lichtschwerter auspacken und herumtoben wie Spiderman. „Das beobachten wir natürlich nicht bei allen Kindern, aber es ist typisch – im Sinne von gesellschaftlich naheliegend“, sagt Ina Hunger. Dieser früh erlernte Körperhabitus hat Auswirkungen darauf, wie sich Männer und Frauen später im Raum bewegen. „Männer haben dann verinnerlicht, dass ihnen ein gewisser Platz zusteht und dass sie nicht überlegen müssen, wie sie auf andere wirken“, sagt Hunger. Männer nähmen sich, Frauen hätten dagegen oft ein Selbstverständnis ausgebildet, dass sie tendenziell mit weniger zufrieden sein können und pochten nicht darauf, in der Bahn genauso viel Platz zu bekommen wie männliche Mitfahrer.

Doch das ändert sich. Zwei Kunststudentinnen aus Berlin haben ihren Protest gegen männliches Sitzgehabe nun in Mode verwandelt. Sie vertreiben Hosen mit provokanten Sprüchen auf dem inneren Saum. Öffnen die Trägerinnen die Beine, steht „Stop Spreading“ oder „Give us Space“ in weißer Schrift auf ihrer Klamotte, also „Stop das Spreizen“ oder „Gebt uns Raum“. Frauen können auch eigene Lieblingshosen einschicken und von den Künstlerinnen bedrucken lassen. „Riot Pants“ nennen sie ihr Projekt, mit Hosen den Aufstand zu wagen.

Die Sportwissenschaftlerin Hunger glaubt, dass die Motive für Manspreading unterschiedlich sind. Manche Männer setzten das breitbeinige Gehabe als Dominanzgeste womöglich gezielt ein. Andere machen es unbewusst und fielen aus allen Wolken, wenn man sie darauf anspräche. Darum sei es auch schwer zu beurteilen, wie viel Taktik dahinter steckt, wenn Männer breitbeinig in Talkshows Platz nehmen, während Frauen artig ihre Füße engstellen. Nehmen Frauen mehr Raum auf ihrem Stuhl ein oder fläzen sich auch mal ungeniert in ihren Stuhl, brechen sie mit den sozialen Erwartungen.

Sich so zu bewegen und zu verhalten, wie es geschlechtsspezifisch erwartet ist, wird Menschen von klein auf auch anerzogen. „Das beobachten wir in allen Milieus“, sagt Ina Hunger. Gerade Eltern mit akademischen Abschlüssen wiesen das allerdings oft von sich. Sie betonten, dass sie ihre Kinder rein als Individuum sehen und ohne Stereotype erziehen wollten. In der Realität geschähe es aber doch, dass zum Beispiel der Sohn zum kämpferischen Überbieten ermuntert wird, während das Mädchen zu kooperativen Spielen aufgefordert wird; oder der Sohn zum Geburtstag den Fußball geschenkt bekommt, das Mädchen das Springseilchen. „Beides ist erst mal gut, weil es Kinder dazu bringt, sich zu bewegen, aber die unterschiedlichen Sportgeräte legen unterschiedliches Verhalten nahe“, sagt Hunger. Mit dem Fußball lernen Jungs, raumgreifende Aktionen zu planen, sich durchzusetzen, andere körperlich zu dominieren. Beim Seilchenschlagen lernen Mädchen dagegen, ihre Bewegungen auf andere abzustimmen und zu kooperieren. Sie hüpfen auf der Stelle. Man übt in der Bewegung also auch geschlechtsbezogene Verhaltensmuster ein.