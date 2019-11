Kolumne „Gesellschaftskunde“ : Es fehlt an Umsicht

Düsseldorf Manche Menschen bewegen sich im öffentlichen Raum, als wären sie allein unterwegs. Ihre äußerliche Ignoranz könnte auch der Spiegel eines inneren Desinteresses an anderen Menschen sein.

Wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, wird man früher oder später Menschen begegnen, die einem vor die Füße laufen, Türen zufallen lassen, mitten im Weg oder an Rolltreppenenden stehen bleiben, Zugänge behindern, plötzlich abbiegen. Ist man auf dem Fahrrad unterwegs, sind die Erlebnisse aufgrund des höheren Tempos noch drastischer. Solche Unachtsamkeiten können natürlich geschehen, wenn man in Gedanken ist oder in ein Gespräch vertieft. Sie gehören zur Mobilität in dicht bevölkerten Räumen.