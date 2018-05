Paris: Macron ehrt Migranten für Kindsrettung

Paris Frankreichs Präsident bietet dem 22-Jährigen aus Mali für seine Heldentat die Staatsbürgerschaft an,

Es ist ein modernes Märchen, wie Hollywood es nicht besser schreiben könnte. Die Hauptfigur ist ein Flüchtling aus Mali, der über Nacht in Frankreich zum Volkshelden wurde. Mit fast übermenschlichen Kräften kletterte Mamoudou Gassama die Fassade eines Gebäudes in Paris hoch, um im vierten Stock einen vierjährigen Jungen zu retten, der an einer Balkonbrüstung hing. "Ich habe nicht nachgedacht", sagte der 22-Jährige, für den mit seiner spektakulären Kletteraktion ein neues Leben begann.