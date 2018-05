Berlin: Maas: EU steht hinter Atomdeal

Berlin In Brüssel wollen die Befürworter des Abkommens mit dem Iran sondieren.

Die EU wird nach den Worten von Außenminister Heiko Maas (SPD) weiter am Atomabkommen mit dem Iran festhalten, solange sich auch die Führung in Teheran daran hält. "Wir Europäer werden tun, was wir können, um die Wiener Atomvereinbarung zu erhalten, weil sie ein Mehr an Berechenbarkeit und an Sicherheit geschaffen hat", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Maas äußerte sich vor Krisengesprächen, die am späten Dienstagabend in Brüssel beginnen sollten. Dort wollen die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und dem Iran gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sondieren, ob und wie das internationale Atomabkommen von 2015 nach dem Ausstieg der USA gerettet werden kann. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte nach einem Treffen mit Mogherini, beide Seiten seien auf einem guten Weg.