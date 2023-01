Politischer Protest Der Drang zum Aktivismus

Die Vorwürfe gegen die Politik sind bekannt, neu ist, dass immer mehr Menschen glauben, sie müssten aktiv gegen das angehen, was sie als Versäumnisse sehen. Und so werden aus engagierten Bürgern Aktivisten, also Menschen, die auf demokratische Prozesse nicht mehr warten wollen und glauben, dass sie ihre Ziele mit öffentlichkeitswirksamen Taten erreichen. In der Regel sind diese Taten symbolisch. Es geht Aktivisten eben nicht um den konkreten politischen Prozess, der in Demokratien immer mit Mehrheitsbeschaffung zu tun hat und erst durch den Weichspüler des Interessensausgleichs muss. Aktivisten setzen Zeichen, schaffen Aufmerksamkeit, hoffen auf Beschleunigung oder gar das Erzwingen politischer Entscheidungen in ihrem Sinne.