Viel Bürokratie : Lollitests kommen bis Mitte Mai

Düsseldorf Anders als in Kitas werden die Tests in Schulen trotz hohen Aufwands eingesetzt.

Die Absage der Lollitests in Kitas wird die Debatte über den geplanten Einsatz an Grund- und Förderschulen weiter befeuern. In den vergangenen Tagen hatte nach Informationen unserer Redaktion eine interne Dienstmail des Schulministeriums an die Bezirksregierungen für Aufsehen gesorgt. Aus dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, wie groß der organisatorische Aufwand vor Ort ist.

Bei einem Lollitest lutschen Kinder auf Wattestäbchen, die in einen gemeinsames Pool-Behältnis kommen und von einem externen Labor ausgewertet werden. Sollte ein positiver Test darunter sein, müssen alle Kinder des betroffenen Pools einen Selbsttest mit ihren Eltern zuhause durchführen. Vorteil dieser Methode ist, dass sie als kindgerechter gilt und genauer ist, da es sich um einen PCR-Test handelt.

Doch die Organisation ist komplex: In dem internen Schreiben heißt es, Lehrkräfte müssten verbindliche Listen für die festen Pools in den Lerngruppen erstellen und diese an den Testtagen dokumentieren. Wenn Nachtestungen erforderlich seien, müssten auch die Einzeltest-Röhrchen dokumentiert werden und an die Erziehungsberechtigen weitergeleitet werden.

Außerdem sollen Lehrkräfte die Pooltest-Behälter für den Logistik-Abholdienst pünktlich und verlässlich bereitstellen und den Eltern bei Fragen zur Verfügung stehen. Für Unmut sorgt auch, dass Lehrer als Kontaktpersonen für die Labore notfalls mit ihrem Privathandy bis 21 Uhr abends erreichbar sein müssen.

„Sollten Schulleitungen um 21 Uhr von einem positiven Test erfahren, müssen sie dann noch sämtliche Eltern abtelefonieren und den nächsten Schultag komplett neu planen“, sagte Maike Finnern, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), unserer Redaktion. Dennoch hält sie die Tests für gut geeignet. „Der bürokratische Aufwand ist aber enorm.“ Finnern fordert daher eine Unterstützung der Schulleitungen, etwa durch Hilfsorganisationen.

„Wir begrüßen die Lollitests. Die Organisation geht aber völlig an der Praxis vorbei“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der oppositionellen Grünen-Fraktion, Sigrid Beer. Die Logistik sei völlig unzumutbar. Hinzu komme, dass viele Grundschulen kaum noch Sekretariatskapazitäten hätten und Schulleiter häufig auch noch sehr viel unterrichten müssten. Auch Beer fordert Unterstützung durch externe Kräfte.