Krebsdiagnose bei US-Verteidigungsminister Austin Kein Anstand, keine Gnade

Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (70) hat eine Prostatakrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Bereits am Neujahrstag war der Politiker wegen Komplikationen bei der Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Doch dass Austin in eine Klinik kam, hatte sein Ministerium zunächst geheim gehalten. Von der Erkrankung des Ministers erfuhren die Öffentlichkeit und Joe Biden nach Angaben eines Sprechers erst am Dienstag – neun Tage nach seiner Einweisung und einige Wochen nach seiner Diagnose.