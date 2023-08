Die Linke und ihr Europa-Wahlprogramm Linke für Friedensinitiative von EU und Russland-Verbündeten

Der Vorstand der Linken schlägt in seinem Entwurf für das Europa-Wahlprogramm eine internationale Initiative von Europäischer Union gemeinsam mit den Russland-Verbündeten China, Indien und Brasilien für Frieden in der Ukraine vor. Wie aus der Präambel des Entwurfs für das Europa-Wahlprogramm hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt, plädiert der Linken-Vorstand für einen gemeinsamen diplomatischen Vorstoß der EU und den zur BRICS-Gruppe gehörenden Staaten Brasilien, Indien und China. „Die Europäische Union muss zum Ende des Krieges beitragen. Zusammen mit Brasilien, Indien und China kann sie diplomatischen Druck aufbauen für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Zivile Alternativen zum militärischen Tunnelblick und zu immer mehr Waffen sind dringend nötig.“ Zugleich weist der Linken-Vorstand auf die zunehmenden Gefahren der Blockkonfrontation zwischen den USA und China beziehungsweise den USA und Russland hin. „Neue Handelskriege und ein gigantischer Rüstungswettlauf sind die Folge. Die EU rüstet im Schlepptau der USA auf“, heißt es in der Präambel. Der Vorstand der Linken beriet am Wochenende über das knapp 100-seitige Wahlprogramm für die Europawahl im kommenden Jahr, das ein Parteitag im November in Augsburg beschließen soll. Die EU-Initiative gemeinsam mit China, Indien und Brasilien könne eine „zivile Alternative zum militärischen Tunnelblick und zu immer mehr Waffen“ aufzeigen.