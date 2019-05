Leser-Reaktionen : Heftige Debatte um das Rezo-Video zur CDU

Düsseldorf Mehr als siebeneinhalb Millionen Mal haben sich Nutzer den umstrittenen 55-Minuten-Beitrag des Youtubers Rezo angeschaut. Unsere Berliner Korrespondentin Kristina Dunz geht mit seiner Botschaft „Die Zerstörung der CDU“ hart ins Gericht. Hier einige Meinungen unserer Leser.

Paul Müller (auf Facebook) „Heute ist scheinbar der Tag, an dem die Redaktionen es endlich geschafft haben, vermeintlich schlagfertige Antworten auf das Video zu produzieren. Völlig vorbei am eigentlichen Inhalt des Videos wird jetzt hier diskreditiert, was das Zeug hält. Den schlechtesten Artikel habe ich heute bei der FAZ gelesen, aber dieser hier kommt schon nahe dran.“