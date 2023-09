Krankenhaussterben befürchtet Leitende Klinikärzte schlagen Alarm

Beißende Kritik am Ressortchef kommt auch von Schwarz-Grün in NRW: „Wenn der Bundesgesundheitsminister jetzt nicht bald seine Verantwortung wahrnimmt und sich um die Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser kümmert, wird es zu einem unkontrollierten Krankenhaussterben kommen“, sagte Marco Schmitz, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Die stark gestiegenen Kosten müssten jetzt kompensiert werden, um Insolvenzen zu verhindern. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Meral Thoms ergänzte: „Inflation und Tariferhöhungen tragen zu Kostensteigerungen bei und werden nach dem aktuellen Vergütungssystem erst mit Zeitverzug von den Krankenkassen ausgeglichen.“ Um die Zeit bis zur vollständigen Umsetzung der Reformen zu überbrücken, müssten die Mehrkosten über die Betriebskosten refinanziert werden. Thoms begrüßte zwar, dass der Bund den Kliniken mit den Energiehilfen unter die Arme gegriffen habe. „Die Herausforderungen sind jedoch so groß, dass es einer weiteren Kraftanstrengung bedarf. Letztlich geht es darum, nicht nur in ausreichendem Umfang, sondern auch rechtzeitig reagieren zu können.“