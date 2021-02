Debatte um Schulfach : Lehrer sollen Wirtschaft statt Soziologie studieren

Düsseldorf Als einziges Bundesland hat NRW ein Schulfach Wirtschaft/Politik eingeführt und damit die fast 50-jährige Tradition des Faches „Sozialwissenschaften“ beendet. Nun soll auch in der Lehrerausbildung die Wirtschaft stärker betont werden. Das finden vor allem Unternehmensverbände gut.

Der Bedeutungsverlust der Sozialwissenschaften in der Lehrerausbildung und in den Schulen in NRW trifft auf heftigen Widerstand. „Sozialwissenschaften lassen sich nicht durch das Fach Wirtschaft/Politik ersetzen, wie es das Bildungsministerium aktuell plant - und das in Zeiten, in denen antidemokratische Parteien erstarken und die politische Bildung in den Schulen bereits schwächelt“, kritisierte die Landesschülervertretung. Dem Fach Wirtschaft/Politik fehle ohne die Sozialwissenschaften ein wichtiger Blickwinkel, sagte Moritz Bayerl vom Landesvorstand der Landesschülervertretung. Eine Umfrage habe schon 2018 gezeigt, dass nur 32 Prozent des Politikunterrichts am Gymnasium politischen und nicht wirtschaftlichen Themen gewidmet sei. „In Zukunft wird es nicht nur noch weniger Politikunterricht geben, er wird auch schlechter sein, da den Lehrkräften der Zusammenhang, die Sozialwissenschaft, fehlen wird“, so Bayerl.