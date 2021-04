Corona-Folgen : Lehrer fürchten weitere Lerndefizite durch Distanzunterricht

Düsseldorf Bisherige Nachhilfeprogramme der Landesregierung reichen aus Sicht des Philologenverbands und der Opposition bei weitem nicht aus.

Die meisten Schüler in NRW kehrten am Montag in den Distanzunterricht zurück, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrer Stadt oder ihrem Kreis über der Marke von 165 liegt. Ab dieser Schwelle sieht die Bundesnotbremse reinen Distanzunterricht vor mit Ausnahme der Abschlussklassen. Präsenzunterricht in vollem Umfang hingegen wird zurzeit nur in Münster sowie in den Kreisen Coesfeld und Höxter erteilt, weil nur dort die Inzidenz unter 100 liegt. Zwischen 100 und 165 ist Wechselunterricht möglich.