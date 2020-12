Corona-Pandemie : Lehrer befürworten längere Weihnachtsferien im Januar

Coronavirus steht auf der Tafel in einem leeren Klassenzimmer. Archiv-Foto: Armin Weigel/dpa Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Der Vorschlag kam von Wissenschaftlern, die Kanzlerin griff ihn auf: Eine Verlängerung der schulfreien Zeit im neuen Jahr könnte im Kampf gegen das Virus helfen. Das finden auch Eltern und Lehrer. Von einem Vorziehen der Ferien aber halten sie nichts.

Lehrer und Eltern haben sich für eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 10. Januar ausgesprochen. „Das halten wir für eine gute Lösung - unter der Voraussetzung, dass dann das gesamte öffentliche Leben stillsteht“, sagte Anke Staar, Vorsitzende der Landeselternkonferenz NRW, unserer Redaktion. Es dürfe nicht passieren, dass gleichzeitig die Geschäfte geöffnet blieben: „Dann finden sich viele Kinder in den Innenstädten wieder.“ Auch Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbands NRW, befürwortet verlängerte Weihnachtsferien: „Mein Vorschlag wäre, die Ferien bis zum 10. Januar zu verlängern.“ Studien zeigten, dass vor allem ältere Schüler ebenso ansteckend seien wie Erwachsene: „Darauf muss man jetzt reagieren.“ In NRW enden die Weihnachtsferien planmäßig am 6. Januar.