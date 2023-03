China und Russland Wer dominiert die neue Weltordnung?

Experten sehen schon länger eine multipolare Weltordnung aufziehen. Eine Ordnung also, in der nicht zwei Blöcke, sondern viele Mächte um Einfluss, militärische Präsenz und wirtschaftliche Dominanz konkurrieren. Und in der der Westen nicht mehr selbstverständlich den Ton angibt. Vielmehr wird es in diesem Kampf um wirtschaftliche Dominanz, technologische Führerschaft, militärische Überlegenheit gehen. Und auch um die Konkurrenz politischer Systeme, die ihre Tauglichkeit – aber auch ihre Wehrhaftigkeit beweisen müssen. All das hat längst begonnen. Doch scheint der Westen erst langsam zu begreifen, wie massiv sich seine eigene Rolle verändert.