Was können Lebensmittelampeln leisten? : Einfach und gesund gibt es nicht

Bonn/Hohenheim Analyse Lebensmittelampeln versprechen mehr, als sie halten können. Ein simples „gut“ oder „böse“ reicht nicht, um den komplexen Ansprüchen an eine gesunde Ernährung und der Verbrauchererwartung gerecht zu werden.

Verpackungen von Lebensmitteln quellen über vor Informationen. Zutatenlisten, Tabellen mit Fett, Eiweiß, Zucker, Siegel für regional, bio, vegan – es gibt kaum etwas, das Hersteller nicht abdrucken. Und dennoch reicht das nicht, um die Frage zu beantworten: Ist das gesund? Eine Lebensmittelampel soll nun leisten, was ganze Studiengänge füllt. Aber geht das überhaupt? Kann ein einzelner Wert eine plausible Bewertung für knapp 200.000 verschiedenen Lebensmittel in den Supermarktregalen liefern?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt in der Ernährungslehre hierzulande den Takt vor: Für eine ausgewogene Ernährung sollen nicht mehr als 30 Prozent der Energie aus Fett, etwa 15 Prozent aus Eiweiß und der Rest aus Kohlenhydraten kommen. Aber kaum jemand will im Laden die Energiegehalte seiner Einkäufe ausrechnen. Dafür gibt es von der DGE die Ernährungspyramide. Doch auch diese erfordert eine gewisse Einarbeitung: In vier Kategorien ist dort dargestellt, in welchen Mengen bestimmte Produkte verzehrt werden sollten. An der breiten Basis der Pyramide stehen Rapsöl, Fisch und Geflügel, Obst und Salat sowie Wasser und Tee. An der schmalen Spitze stehen Limonade, Kokosfett, Wurst und Süßigkeiten.