Dramatische Lage : Laschet verspricht schnelle Fluthilfe

Ein Auto steht in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Erftstadt-Blessem. Foto: Marius Becker/dpa Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf/Duisburg Der Ministerpräsident spricht von einer Katastrophe historischen Ausmaßes. Mehr als 100 Menschen sterben, über 1000 werden noch vermisst. Bund sagt finanzielle Hilfen zu.

Allein in Nordrhein-Westfalen wurden bis Freitagnachmittag 43 Todesopfer gezählt; in Rheinland-Pfalz waren es mindestens 63. Hinzu kam eine große Zahl Vermisster – allein im Kreis Ahrweiler wurde ihre Zahl zwischenzeitlich auf 1300 geschätzt; in der Region Köln wurde noch nach 59 Menschen gesucht. 19.000 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen bewältigten nach Angaben der Landesregierung bereits 30.000 Einsätze, die Polizei weitere 3200.

Nachdem in Erftstadt Häuser und Teile einer historischen Burg unter dem Druck des Hochwassers einstürzten, ist dort mit weiteren Opfern zu rechnen. „Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht“, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU). Die Lage sei sehr unübersichtlich: „Das Ausmaß der Verwüstung ist noch nicht zu ermessen.“ Im ebenfalls schwer betroffenen Sinzig starben zwölf Personen in einer Behinderten­einrichtung, weil sie von den Fluten überrascht wurden.

Nur leichte Entspannung gab es am Freitag bei den Talsperren, die zunächst den Wassermassen standhielten. Mehrere Ortschaften in der Nähe wurden allerdings evakuiert. Die Situation an der Rurtalsperre in der Eifel entspanne sich leicht, sagte Laschet. In der Nacht zu Freitag war das Rückhaltebecken übergelaufen. Um Trinkwasserprobleme, etwa in Witten und Eschweiler, kümmerten sich die Versorgungsunternehmen.