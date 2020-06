Corona-Folgen : Laschet und Söder streiten um Tests

Düsseldorf Beide Ministerpräsidenten sehen sich mit ihrer Test-Strategie als Vorreiter. Laschet bekommt Rückendeckung von seinem Tandem-Partner im Kampf um den CDU-Parteivorsitz, Jens Spahn. Berlins Regierungschef Müller unterstützt Söder.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) liefert sich mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) ein Fernduell um die richtige Corona-Test-Strategie. „Wir haben als erste verpflichtende Tests für bestimmte Berufe eingeführt“, sagte Laschet am Dienstag. Das gelte etwa für die Fleischindustrie. Wo es einen Anlass zur Überprüfung gebe, werde in NRW großzügig getestet, etwa in Altenheimen. Er wolle nicht bewerten, „was die bayerischen Kollegen machen“. Der NRW-Weg sei, „da, wo es brennt, Tests verpflichtend machen.“ Die bloße Zahl der Testungen sei dabei nicht entscheidend.