Befragung von Mitarbeitern : „Menschen im Homeoffice brauchen digitale Pausenräume“

Interview Düsseldorf Der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Süß hat die Zufriedenheit mit dem Arbeiten daheim untersucht. Noch immer gibt es Büroalltag am Küchentisch, aber auch neue Ideen zum Co-Working. Ein Recht auf Homeoffice lehnt Süß ab, befürwortet aber ein Recht, mit dem Chef über Heimarbeit zu reden.

Süß Es hilft, sich jenseits der normalen Meetings Räume für Austausch zu verschaffen. Auch feste Arbeitsstrukturen sind daheim genauso wichtig wie im Büro. Dazu gehören auch Rituale, etwa mittags mal vor die Tür zu gehen. Auch im Unternehmen verlässt man ja regelmäßig seinen Arbeitsplatz, geht in die Kaffeeküche, zum Mittagessen, in ein anderes Gebäude. Das fällt zuhause oft weg, also muss man sich im Homeoffice bewusst Bewegung verschaffen und sollte sich Pausen gönnen. Außerdem führt Homeoffice oft zur sogenannten „erweiterten Erreichbarkeit“. Man arbeitet im Schnitt mehr als 30 Minuten länger als im Büro. Diese zusätzliche Zeit fällt in der Regel am Abend oder an den Wochenenden an. Damit muss man einen bewussten Umgang finden.