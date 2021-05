Wahl in Sachsen-Anhalt : So funktioniert die Briefwahl bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

So funktioniert die Briefwahl bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Am 6. Juni 2021 findet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt. Foto: dpa/Matthias Bein

Die Corona-Pandemie steigert die Beliebtheit der Briefwahl und bringt viele Wählerinnen und Wähler dazu, ihre Stimme postalisch abzugeben. Auch bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt wird es vermutlich mehr Briefwählerinnen und Briefwähler als in den vergangenen Jahren geben. Das müssen Sie dabei beachten.

Muss die Briefwahl bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni extra beantragt werden?

Briefwahl beantragen - So geht's

Ab welchem Datum kann in Sachsen-Anhalt die Briefwahl beantragt werden?

Wann ist der späteste Termin, um die Briefwahl zu beantragen?

Um die Stimmzettel nach Hause geschickt zu bekommen, müssen Wähler die Briefwahl beantragen. Das geht in der Regel bis zum Freitag vor der Wahl, in diesem Jahr also dem 4. Juni. Über die genauen Fristen gibt Ihnen das für Sie zuständige Wahlamt Aufschluss.

Bis wann müssen die Briefwahlunterlagen eingegangen sein?

Spätestens bis 18 Uhr am Wahltag (Sonntag, der 6.Juni) müssen die Unterlagen bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle angekommen sein. Kommen die Unterlagen zu spät an, können sie nicht mehr mitgezählt werden. Bei weit entfernten Orten sollten die Unterlagen somit früh aufgegeben werden. Wenn Sie sichergehen möchten, dass Ihre Unterlagen auf dem Postweg rechtzeitig ankommen, sollten Sie den vollständigen Wahlbrief spätestens am Mittwoch, den 2. Juni bei der Post abgeben oder in den Briefkasten werfen.