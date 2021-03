Stimmzettel in BW : So sieht der Stimmzettel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg aus

So sieht der Stimmzettel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg aus

Am 14. März wird in Baden-Württemberg der Landtag gewählt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Bei den anstehenden Landtagswahlen im Bundesland Baden-Württemberg sieht der Stimmzettel anders aus, als bei anderen Wahlen in Deutschland. Das müssen Wähler und Wählerinnen zum Stimmzettel in Baden-Württemberg beachten.

Wie viele Stimmzettel bekommen die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg?

Wählerinnen und Wähler im südwestlichen Bundesland Baden-Württemberg erhalten bei der Landtagswahl (14. März) einen Stimmzettel. Dabei ist zu beachten, dass sich dieser in den einzelnen Wahlkreisen unterscheiden kann. Da Direktkandidaten und Direktkandidatinnen jeweils nur in einem Wahlkreis antreten. Ebenfalls sind nicht alle Parteien in jedem Wahlkreis vertreten, da es vorkommt, dass kleinere Parteien nicht in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin finden.