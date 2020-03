Corona-Pandemie : Landräte fordern von Merkel Druck auf die Niederlande

Düsseldorf Mehrere hohe Kommunalbeamte aus der Grenzregion haben einen Brandbrief an Angela Merkel, Armin Laschet und Horst Seehofer geschrieben. Sie sollen sich dafür einsetzen, dass die Niederlande entschlossener gegen das Coronavirus vorgehen.

Acht Landräte und ein Oberbürgermeister haben sich mit einem dringlichen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt. Hintergrund ist die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus durch den Grenzverkehr mit den Niederlanden.

Kritik kommt insbesondere an den jenseits der Grenze weiterhin geöffneten Geschäften: „Gerade im Grenzgebiet zu den Niederlanden nehmen wir mit großer Sorge wahr, dass in unserem Nachbarland die Einkaufsmöglichkeiten im Einzelhandelsbereich, zum Teil auch sonntags, nach wie vor gegeben sind.“ Das Schreiben verweist beispielhaft auf die niederländischen Grenzstadt Enschede.

Die Niederlande verfolgten damit einen Sonderweg in Europa. Die Sorge sei nun, dass die vom Robert-Koch-Institut empfohlene Strategie in einem Gebiet mit offenen Grenzen nicht funktioniere, da dies nur gelinge, wenn sie ein zu eins in beiden Ländern verfolgt werde. „Ansonsten bleibt ein Einfallstor für Infektionsketten. Regelmäßig fahren Tausende Menschen aus Deutschland zum Shoppen und gemütlichen Beisammensein in die Niederlande, viele Niederländer kommen zu uns. Wir befürchten, dass angesichts der offenen Geschäfte in den Niederlanden derzeit dieser ansonsten sehr gern gesehene nachbarschaftliche Austausch noch verstärkt wird.“