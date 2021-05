Kurz-Interview : „Der Lernstoff muss gekürzt werden“

Düsseldorf Über Schüler wird zurzeit viel gesprochen. Mit Schülern weniger. Nach der Entscheidung zur kompletten Öffnung der Schulen sagt Johanna Börgermann, Vorstandsmitglied der Landesschülerinnenvertretung, was sie davon hält und wie den Schülern aktuell am besten zu helfen wäre.

In Nordrhein-Westfalen sollen alle Schulen vom 31. Mai an in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Inzidenz in dem jeweiligen Kreis stabil unter 100 liegt. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt dies erst ab einer Inzidenz von 50. Was halten Sie davon?