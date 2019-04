Streit um neue Tretroller : Länder wollen E-Scooter nicht auf Gehwege lassen

Berlin/Düsseldorf Elektrische Kleinroller sollen nur auf Radwegen oder der Straße benutzt werden. Das fordert die Mehrheit der Länder in Ausschüssen des Bundesrates. Viele Städte teilen die Bedenken.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss bei seiner Verordnung zur Zulassung von kleinen E-Rollern möglicherweise nachbessern. Nach mehreren Ausschusssitzungen im Bundesrat wird es wahrscheinlicher, dass die Länder eine von Scheuer geplante Freigabe der Gehwege für E-Scooter nicht mittragen werden. Sie äußerten am Dienstag mehrheitlich Bedenken. Eine Entscheidung über die Zulassung könnte am 17. Mai im Plenum des Bundesrats fallen.

Modelle Es gibt viele Scooter in zwei Varianten – mit Höchsttempo zwölf oder 20 Stundenkilometer. Ein Elektromotor unterstützt beim Fahren, am Lenker kann beschleunigt und gebremst werden.

Ob die Ministerpräsidenten im Plenum des Bundesrates den jüngsten Empfehlungen etwa aus dem Verkehrs- und dem Innenausschuss folgen werden, ist offen. Bremens Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) gab sich diesbezüglich aber optimistisch. Er forderte Verkehrsminister Scheuer auf, die Pläne entsprechend zu ändern. Außerdem plädiert er für ein Mindestalter. „Diese Roller sind kein Fun-Sportgerät für pubertierende Jugendliche auf Gehwegen“, sagte Lohse. „Ich bin weiterhin dafür, dass E-Scooter erst ab 15 Jahren genutzt werden dürfen. Ich hoffe, dass dies der Bundesrat am Ende so beschließen wird.“ Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund. „Um die Regulierung von Schadensereignissen sicherzustellen, sollte eine Versicherungsplakette vorgeschrieben werden und die Nutzung erst ab dem 15. Lebensjahr erlaubt sein“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Scheuer sieht in seinem Entwurf vor, dass bereits Zwölfjährige die Modelle mit bis zu zwölf Stundenkilometer fahren dürfen, schnellere Modelle sollen ab 14 Jahren erlaubt werden.

In den meisten Rathäusern nordrhein-westfälischer Großstädte steht man einer Zulassung von E-Scootern offen gegenüber. Dies könnte positive Effekte haben, etwa weniger Autoverkehr und eine stärkere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, glaubt man in Düsseldorf, Duisburg, Köln und Mönchengladbach. In diesen Städten stehen bereits Verleihanbieter in den Startlöchern und verhandeln mit den Behörden, unter welchen Bedingungen sie E-Scooter auf den Markt bringen dürfen. Als Problem werden etwa die Stellplätze gesehen. In Bonn, Essen und Münster herrscht wegen der potentiellen Verkehrsrisiken hingegen stärkere Zurückhaltung als anderswo.