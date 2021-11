Corona-Pandemie : Länder streiten über 2G im Einzelhandel

Info

Land In Nordrhein-Westfalen ist die Inzidenz weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner lag am Dienstag bei 285,9 nach 276,8 am Montag.

Vergleich NRW lag deutlich unter dem Bundesschnitt von 452,2. Am stärksten betroffen waren Sachsen mit 1268,9 und Thüringen mit 936,8.