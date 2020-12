Beratungen der Kultusminister : Länder bei Ausweitung der Ferien skeptisch

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, im Oktober in einer Schule in Mainz (Archiv). Foto: dpa/Andreas Arnold

BERLIN Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), hat die Aussage verteidigt, dass offene Schulen und Kitas nicht die Ursache für hohe Infektionszahlen seien. Unterdessen macht die Vorsitzende der Erziehungsgewerkschaft GEW den Landesregierungen schwere Vorwürfe.

Die Infektionszahlen in Deutschland sind weiterhin auf hohem Niveau, Virologen sehen den Präsenzunterricht an Schulen deswegen kritisch. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), die in diesem Jahr auch den Vorsitz der Kultusministerkonferenz (KMK) innehat, hält jedoch weiter dagegen. „Wenn wir jetzt bundesweit über weitere, verstärkte Maßnahmen nachdenken, dann muss das für alle Bereiche gelten und nicht als erstes für Bildungseinrichtungen. Denn diese sind nicht Treiber der Pandemie“, sagte Hubig unserer Redaktion.

Am Donnerstag soll das Gremium über die Auswirkungen der Pandemie und die Situation in den Ländern beraten. Am Freitag ist eine Pressekonferenz geplant. Derzeit pochen Gesundheitsexperten wie Karl Lauterbach (SPD) darauf, die Schulferien vorzuziehen und zu verlängern, um die Kontakte an Schulen und damit das Infektionsrisiko deutlich einzuschränken. In den Bildungsministerien der Länder regt sich Widerstand.

„Schulen und Kitas sind als Orte des Lernens und Lebens enorm wichtig für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“, sagte Hubig. Man wisse aus vielen Erhebungen innerhalb der Bundesländer, auch aus Rheinland-Pfalz, dass die Hygienekonzepte dort wirksam seien. „Wir haben Schutzmaßnahmen, unsere Schulen halten sich an so viele Regelungen und setzen diese unter enormem Aufwand um“, sagte Hubig. Sie rief dazu auf, sich an Weihnachten und Silvester umsichtig und vernünftig zu verhalten.

Aus dem NRW-Schulministerium hieß es auf Nachfrage, dass unter den Ländern Einigkeit bestehe, dass Bildung in Corona-Zeiten am besten in einem angepassten Schulbetrieb mit klaren Regeln zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz gelinge. Schulschließungen oder unterrichtsfreie Zeit noch weiter nach vorne zu verlängern, sei bisher keine Überlegung zwischen den Ländern gewesen.