Kurzarbeitergeld, Corona-Tests und Pflegekräfte : Bundesrat diskutiert Corona-Sozialschutzpaket

Berlin Am Freitagmorgen wollen die Ratsmitglieder eine Reihe weiterer Maßnahmen diskutieren, die zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie für Millionen Menschen bewirken soll.

Bei den Beratungen, die am Freitag ab ab 9.30 Uhr stattfinden, geht es unter anderem um höheres Kurzarbeitergeld, mehr Corona-Tests und einen Bonus für Pflegekräfte. Außerdem soll das Arbeitslosengeld wegen der derzeit schlechten Arbeitsmarktlage für all diejenigen um drei Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember enden würde. Das Paket war am Donnerstag im Bundestag beschlossen worden, kann aber erst nach Zustimmung der Länderkammer in Kraft treten.