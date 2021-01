Regieren durch Verordnen : Wie Corona an der Demokratie nagt

„Alles soll wieder normal sein" wünscht sich die 6-jährige Mayla aus Frankfurt. Über die Folgen von Corona für das Demokratieverständnis auch bei jungen Menschen wird diskutiert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Analyse Düsseldorf Wegen Corona regiert der Staat weitgehend im Verordnungs-Modus, parlamentarische Debatten kommen zu kurz, öffentliche Diskussionen werden ideologisch geführt. Welche Folgen hat das für das politische System?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Seit Corona die Welt im Griff hat, müssen Menschen sich ständig an neue Vorgaben für ihren Alltag gewöhnen. Homeoffice, Homeschooling, keine Besuche mehr bei Freunden, der Staat greift tief ins private Leben ein. Und der neue Alltag hält viele in Atem. Bislang steht die Mehrheit der Deutschen hinter der Corona-Politik. Doch dieses Zutrauen gerät unter Druck etwa durch den Streit über die Strategie bei den Impfstoffankäufen oder das Chaos bei der Impftermin-Vergabe. Wenn Politiker dazu offensichtliche Probleme nicht benennen, sondern schönreden, kostet das Vertrauen. Doch jenseits akuter Probleme im Alltag steht auch die Frage im Raum, welche langfristigen Auswirkung das Regieren im Corona-Verordnungsmodus hat. Etwa für den Zustand der Demokratie.

Es muss nicht gleich ein Putsch geschehen, damit Demokratien schaden nehmen. Womöglich droht ihnen größere Gefahr durch langsame Verschiebungen von Routinen und Einstellungen, die anfangs kaum wahrgenommen werden. Dahinter muss kein destruktiver Wille stecken. Auch im Namen des Guten, der Gesundheit und des Allgemeinwohls können Entscheidungen fallen, die sich gegen die Demokratie wenden – früher oder später.

Sind solche Verschiebungen in Deutschland im Gang? Nagt das Regieren im Verordnungs-Modus an der Demokratie? Der Berliner Historiker und Publizist René Schlott sieht das so. Bereits vor zwei Monaten schrieb er, Deutschland habe sich zu einem „eindimensional normierten Maßnahmenstaat“ entwickelt. Schlott kritisiert, dass die Politik zu einseitig auf die Daten der Virologen blicke, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen aber kaum evaluiere. Eine konforme Angst in der Bevölkerung führe dazu, dass sich die Menschen dem starken Staat und dessen ständig wechselnden Regeln unterordneten. Zugleich gäbe es wenig Sensibilität dafür, was sich der Staat da eigentlich anmaßt. Das vollständige Verbot von Kunst und Kultur etwa werde gleichgültig hingenommen. Unter Verdacht und Rechtfertigungsdruck stünden nicht mehr diejenigen, die Freiheiten einschränken, sondern diejenigen, die sie einforderten, so Schlott.

Bisher wird grundlegende Kritik an den Corona-Verordnungen schnell in die „Querdenker“-Ecke geschoben. Wer staatlichen Zwang beklagt, gilt als Stichwortgeber jener, die aus anderen politischen Absichten Begriffe wie „Corona-Diktatur“ in den öffentlichen Diskurs eingespeist haben. Die Abwehrreflexe gegenüber Kritik an der Corona-Politik mag auch darauf beruhen, dass Menschen, die sich seit Monaten solidarisch zeigen, die ihr Privatleben einschränken, um andere nicht zu gefährden, sich ungern als obrigkeitshörige Regelempfänger bezeichnen lassen, die angeblich leichtfertig ihre bürgerlichen Freiheitsrechte verspielten. Andererseits hat gerade die versuchte Vereinnahmung der Proteste gegen Corona von rechts auch notwendige Diskussionen ausgebremst. Etwa über die Zweiklassengesellschaft, die durch das Impfen entsteht. Oder über die Rechte von Kindern, deren Bildungschancen gerade irreparablen Schaden nehmen. Mitten in einer laufenden Pandemie, in der alle Betroffene sind, werden Interessenkonflikte zunehmend ideologisch ausgetragen. Doch die Debatten sind unerlässlich, nicht nur weil es um viel geht, sondern weil sie selbst Teil der demokratischen Praxis sind.

Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Spannungen müssten Güterabwägungen in kontinuierlichen demokratischen Prozessen getroffen werden, meint Oliver Gerstenberg, Professor für europäisches Recht am University College London. Das sei nicht nur eine Frage der Rechtssicherheit, sondern auch der gebotenen Bürgerbeteiligung. Dass in einem demokratischen Staat alle Bürger „Mitautoren“ neuer Gesetze und Erlasse seien, sei nicht nur irgendein abstraktes Prinzip. Es sei wesentlich für das Empfinden der Menschen, in einem Staatsgebilde zu leben, in dem die Spielregeln fair ausgehandelt werden. Der Staat müsse sich also schützend vor Menschen stellen, deren Leben in Gefahr ist, vor allem, wenn sie zu „wehrlosen Minderheiten“ gehörten wie Menschen in Pflegeheimen. Auf der anderen Seite müsse er im Blick haben, dass Eingriffe in Freiheitsrechte der Zivilgesellschaft und damit dem demokratischen Prozess selbst schadeten. „Das ist offensichtlich bei der Beschränkung von Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit“, sagt Gerstenberg. Oder auch bei Auflagen wie nächtlichen Ausgangssperren, die gerade in den Niederlanden massive Proteste ausgelöst haben. „Demokratische Prozesse sind aber auch gefährdet, wenn Schüler in den Distanzunterricht gezwungen werden und damit ihr subjektives Recht auf Ausbildung und Schule beschnitten wird“, sagt Gerstenberg. „Schulen sind schließlich der Ort par excellence, an dem das demokratische Miteinander in einer kulturell diversen, vielstimmigen Gesellschaft täglich neu erlernt, geübt und gelebt werden kann.“

Es geht für den Staat also nicht nur um die Abwägung zwischen Lebensschutz und Freiheitsrechten. Es geht um Demokratieprinzip und Rechtsstaatlichkeit, also um die Machtbalance selbst. Das klingt abstrakt, hat aber Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Bürger und ihr Empfinden für die eigene Rolle. Kommen Zweifel daran auf, dass in ihrem Staat weiter durch das Volk und für das Volk regiert wird, weil der Staat etwa unter dem Druck neuer Corona-Mutanten ohne ausreichende Debatte von oben herab strenge Regeln verhängt, kommt es zu Unbehagen am Staat. Und Populisten haben leichtes Spiel.