Fragen nach dem Organspende-Register Union kritisiert „Verschleppung“ des Organspende-Gesetzes

Rund 8500 Menschen warten derzeit in Deutschland auf eine Organspende. Gleichzeitig verzeichnet die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) aber einen Rückgang der Zahl der Organspender. Und das, obwohl im vergangenen Jahr das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft getreten ist. Dieses sieht unter anderem die Einrichtung eines bundesweiten Online-Registers vor. Der Zugriff ist bislang jedoch nicht möglich – was die Unionsfraktion an den Absichten des Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) zweifeln lässt. In einer Kleinen Anfrage haben sie sich nach der Umsetzung des Gesetzes erkundigt.