Nach der Ministerpräsidentenkonferenz : Kritik an Corona-Zerwürfnis

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erläutert auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt gemeinsam mit Markus Söder (CSU, r.), Ministerpräsident von Bayern, die Ergebnisse ihres vorangegangenen Gesprächs. Foto: dpa/Odd Andersen

Düsseldorf Patientenschützer mahnen zu Eile und mehr Konsequenz. Die Landesregierung verteidigt die Vertagung auf die kommende Woche. Sie will erst „reale Zahlen“ abwarten. Derweilen haben SPD und Grüne ihren Schulgipfel abgehalten.

Einen Tag nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin hat es massive Kritik an den Ergebnissen des fünfstündigen Treffens gegeben. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte unserer Redaktion: „Die Regierungschefs haben in ihrer Sitzung die Not in der Altenpflege ausgeblendet. So verstreicht unnötig Zeit. Doch schnelle Hilfe ist überfällig.“

Brysch verwies auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts, wonach am Dienstag der höchste Anstieg bei der Zahl der Todesfälle seit einem halben Jahr gemeldet wurde. „Der allergrößte Teil waren pflegebedürftige Menschen.“ Sicherlich werde für über 18 Millionen Menschen das Angebot hochwertiger FFP2-Masken hilfreich sein, sagte der Patientenschützer. Der Bundesgesundheitsminister zähle sogar 40 Prozent der Bevölkerung zur Hochrisikogruppe. „Aber für die vier Millionen Pflegebedürftigen, die durch Angehörige oder professionelle Hilfe Unterstützung finden, wird der Aufwand von über einer halben Milliarde Euro kaum etwas bringen. Im Gegensatz zum Frühjahr besteht kein Mangel an Mund-Nasen-Schutz.“

Info Duisburg bleibt Corona-Hotspot Insgesamt Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut deutschlandweit 14.419 Neuinfektionen, davon 4407 in NRW. Land Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen lag bei 166. Besonders betroffen waren in NRW weiterhin Herne (Inzidenz 325), Duisburg (279) und der Kreis Düren (266).

Was tatsächlich fehle, seien zusätzliche Schnelltests. Denn klassische PCR-Tests hätten Grenzen. „Es dauert viel zu lange, bis die Ergebnisse vorliegen. Zudem verschärfen Quarantäneregelungen die Personalsituation. Es ist überfällig, dass sofort mit den täglichen Antigen-Testungen von Pflegebedürftigen, Angehörigen und Pflegekräften begonnen wird. Auch muss klar sein, wer das bezahlt und personell unterstützt“, forderte Brysch.

Kritik an dem Gehalt der Beschlüsse kam auch aus dem politischen Raum. Der Co-Chef der nordrhein-westfälischen Grünen, Felix Banaszak, sagte, wenn man schon fünf Stunden berate, sollten zumindest die richtigen Adressaten angesprochen werden: „Bei den Empfehlungen der Ministerpräsidentenkonferenz sehe ich ein irritierendes Missverhältnis. Immer klarer wird, dass der Fokus der Corona-Maßnahmen derzeit auf der Einschränkung des Privaten zur Aufrechterhaltung des Arbeitslebens liegt.“ Das passe nicht zusammen, denn in zu vielen Betrieben herrsche immer noch „Business as usual“ mit vollen Büros und dem Risiko, dass viele Beschäftigte in vollen Bussen und Bahnen anreisten. „Wenn es darum geht, Kontakte möglichst zu reduzieren, muss das Arbeitsleben doch mitbeachtet werden. Doch dazu findet sich im gestrigen Beschluss kein Wort – eine deutliche Aufforderung, Homeoffice wo immer möglich anzuordnen, fehlt etwa“, sagte Banaszak.

Die Staatskanzlei wollte sich auf die Frage, wieso aus Sicht von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine weitere Woche nötig sei, um zu Entscheidungen zu kommen, nicht direkt äußern. Sie verwies lediglich auf die Äußerungen Laschets unmittelbar nach den Beratungen. Dabei hatte er gesagt: „Es war uns klar, dass man erst nach 14 Tagen erste Tendenzen ablesen kann“, aber dass es für eine endgültige Bewertung am Montag zu früh gewesen wäre. „Es ist noch nicht der Tag der abschließenden Bilanz, ob die November-Maßnahmen wirken oder nicht.“ Ziel sei es, eine Perspektive zu entwickeln, die auch über den Monat November hinausgehe, so Laschet. Es gehe darum, die Maßnahmen im Lichte „realer Zahlen“ zu beurteilen. Das sei am 25. November leichter als am 14. November.

Für viel Kritik hatte auch gesorgt, dass das Thema Schulen ebenfalls erst in der kommenden Woche besprochen werden soll. Linken-Chefin Katja Kipping kritisierte: „Die Schulen gehören zu den praktisch unvermeidbaren Orten, an denen auch in der Corona-Krise viele Menschen zusammenkommen müssen. Mit antiviralen Luftfiltern, Zu- und Abluftanlagen und Schnelltests könnte hier für mehr Sicherheit gesorgt werden. Das alles könnten wir heute schon haben, wenn die Bundesregierung im Sommer gehandelt hätte.“ Die Schüler badeten heute die Untätigkeit der Verantwortlichen im Sommer aus.