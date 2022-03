Umgang mit Kriegsflüchtlingen : Warum man sich vor der Aufnahme ukrainischer Kinder ans Jugendamt wenden sollte

Köln Vor allem in der aktuell unübersichtlichen Lage müsste darauf geachtet werden, dass der Kinderschutz gewährleistet sei, heißt des von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter appelliert an Menschen in Deutschland, die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen wollen, sich zunächst beim örtlichen Jugendamt zu melden. „Die Bereitschaft, schnell und unkompliziert zu helfen, finde ich überwältigend und ein starkes Signal der Menschlichkeit und Solidarität“, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Lorenz Bahr, am Donnerstag.