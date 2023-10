Antisemitismusbeauftragte zum Krieg in Nahost „In NRW herrscht eine Grundstimmung von Angst“

Leutheusser-Schnarrenberger Eine Feindseligkeit können wir in fast allen Städten punktuell feststellen. Pro-palästinensische Demonstrationen wurden in vielen Städten in NRW angezeigt und teilweise durchgeführt. Bei meinen Besuchen in den Jüdischen Gemeinden in Oberhausen und Duisburg war dies ein vorherrschendes Thema, in der Vergangenheit, ich erinnere an Mai 2021, auch in Gelsenkirchen und Bielefeld. Letztlich muss das Augenmerk auf jede Stadt gelegt werden, und es spielt eine nachrangige Rolle, ob es 15 oder 150 Demonstrierende sind, die gegen Israel auf die Straße gehen. Gleichzeitig möchte ich die Zivilgesellschaft aufrufen, klare Haltung gegen Israelfeindlichkeit zu zeigen und damit ihre Unterstützung sowie Solidarität mit den jüdischen Gemeinden klar zu kommunizieren.