Zertifikate für Sternenkinder Sollte es nach Fehlgeburten Mutterschutz geben?

Die 24. Schwangerschaftswoche ist im Grunde eine willkürliche Grenze. Eltern, die sich sehnlich ein Kind wünschen, müssen nach einer Fehlgeburt genauso mit der enttäuschten Hoffnung fertig werden, wie sie es nach der 24. Schwangerschaftswoche müssten. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn eine Frau das werdende Leben in ihrem Körper schon deutlich gespürt hat und wenn sie mit Babybauch auch für alle anderen sichtbar schwanger war. Doch ist eben auch der frühe Verlust für manche Frauen und Paare ein Schlag, den sie nicht so leicht wegstecken. Und dann kann es das Leid vergrößern, wenn nichts mehr an diese Erfahrung erinnert und auch das Umfeld davon nichts wissen will. Ein paar Stunden im Krankenhaus, was ist das schon? Das Leben geht weiter.