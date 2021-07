Unterricht in der Pandemie : Kontroverse um Luftfilter für Schulen geht in eine neue Runde

Virenfilter in eine Schule in Hückelhoven. Foto: Schule Foto: bauch, jana (jaba)

Düsseldorf/Berlin Das Umweltbundesamt will seine bisherigen Informationen überarbeiten. Die Landesregierung beharrt auf ihrer Ablehnung und betont, Schulen seien sicher.

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga und Gregor Mayntz

In die Frage von Luftfiltern für Schulen kommt Bewegung. Das Umweltbundesamt (Uba) arbeitet nach eigenen Angaben an einer Aktualisierung seiner Stellungnahme: „Unsere Fachleute überarbeiten aktuell unsere bisherigen Informationen zu dem Thema“, teilte die Bundesbehörde unserer Redaktion mit. Zuvor hatte sich ein Uba-Forscher eindeutig positiv über den Nutzen dieser Geräte geäußert: „Natürlich helfen mobile Luftfilter gegen Viren – wenn es sich um geprüfte Geräte handelt und sie richtig im Klassenraum aufgestellt sind“, sagte Heinz-Jörn Moriske, Geschäftsführer der Innenraumlufthygiene-Kommission des Uba, dem Handelsblatt.

In NRW ist eine flächendeckende Einführung der Virenfilter in Klassenzimmern nicht geplant. Die CDU-/FDP-geführte Landesregierung sieht keinen Beleg dafür, dass die Geräte einen großen Nutzen haben und zieht als Beleg die bisherige Uba-Studie heran. Moriske widersprach jedoch der Behauptung zurück, das Uba habe vom Einsatz mobiler Luftfilter abgeraten. Wörtlich heißt es in der bisherigen Stellungnahme der Behörde, die Geräte seien „als Ergänzung zum aktiven Lüften geeignet, da mit ihnen keine Raumluft gegen Außenluft ausgetauscht wird.“ Virenfilter werden in Arztpraxen, Krankenhäusern und im Düsseldorfer Landtag eingesetzt.

Bayern hatte bereits angekündigt, Virenfilter für seine Schulen anzuschaffen. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) bekräftigte hingegen am Freitag ihre Einschätzung, Schulen seien sichere Orte für Kinder und Jugendliche: „Der Einsatz von mobilen Luftreinigern kann dann ergänzend sinnvoll sein, wenn keine ausreichende Lüftung gegeben ist.“ Entsprechend gibt es in NRW nur eine Förderung für Luftfilter, wenn Klassenräume etwa kaputte oder gar keine Fenster haben. Eine flächendeckende Einführung von Luftfiltern in Schulen würde in NRW rund 300 Millionen Euro kosten.

Einzelne Städte ergreifen jetzt von sich aus die Initiative. In Leverkusen ist die Einführung der Filteranlagen beschlossene Sache, Köln steht kurz davor. Auch haben vereinzelt Elterninitiativen die Anschaffung von Luftfiltern in die Hand genommen, um ein erneutes Herunterkühlen der Klassenräume auf niedrige zweistellige Temperaturen im kommenden Herbst zu vermeiden.

Eine Studie der Universität der Bundeswehr kommt zu dem Ergebnis, dass die Anlagen Viren fast vollständig aus der Luft entfernen können. Dagegen sprechen sich Forscher der Uni Stuttgart gegen den Kauf von Luftfiltern für Schulen aus, die Geräte seien kein Ersatz für das Stoßlüften in Pausen. Elternverbände verweisen darauf, dass ohne Virenfilter in vielen Schulen permanent gelüftet werde - nur noch in der Pause lüften zu müssen, wäre aus ihrer Sicht schon ein großer Gewinn.

(kib/may-)