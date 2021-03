Kita-Ausbau : Konrad-Adenauer-Stiftung fordert bessere Kitaplätze

BERLIN Mehr Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige, mehr Digitalisierung, mehr Akademiker beim Kita-Personal. Die CDU-nahe Stiftung bringt das Thema im Superwahljahr ins Gespräch.

Entdeckt die CDU das Thema Kita-Ausbau im Wahlkampf? In einem noch unveröffentlichten Analysepapier der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung werden massive Investitionen in die frühkindliche Bildung gefordert. So sollten einerseits mehr Betreuungsplätze für kleine Kinder geschaffen werden, andererseits müsse aber auch die Qualität stimmen. Dem Papier zufolge geht das von der schwarz-roten Bundesregierung verabschiedete „Gute-Kita-Gesetz“ noch nicht weit genug.

Das Papier wurde Professorin Katharina Spieß verfasst, sie ist Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und lehrt Bildungs- und Familienökonomie an der Freien Universität Berlin. In ihrer Analyse kommt Spieß zu dem Schluss, dass die Nutzungsquoten bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren mit fast 93 Prozent sehr hoch sind. Für Kinder unter drei Jahren ist die Nutzungsquote aber nur bei gut einem Drittel noch zu gering.

„Zunächst muss der Ausbau der Platzkapazitäten in Kitas fortgeführt werden – insbesondere für Kinder im zweiten Lebensjahr, da hier ein besonderer Engpass festgestellt wurde“, heißt es daher im Papier. Die Finanzierung dieses Ausbaus müsse auch der Bund tragen. Dieser Ausbau kann nicht allein den Kommunen und Ländern überlassen werden, sondern der Bund muss sich hier weiter finanziell beteiligen.

Das Papier legt zudem einen Schwerpunkt an einer Stelle, die in der CDU lange umstritten war und teils noch ist: Inwiefern Kindertagesstätten oder Tagesbetreuungsangebote als Bildungseinrichtungen gelten und entsprechend von höheren Investitionen profitieren sollten. Autorin Spieß fordert in dem Papier für die Konrad-Adenauer-Stiftung einheitliche Qualitätsmindeststandards, wenn es beispielsweise um die maximalen Gruppengrößen oder den Betreuungsschlüssel geht – also wie viele Kinder von einer Fachkraft betreut werden dürfen. Auch sollte die Digitalisierung nicht Halt bei Kitas machen. „Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig es ist, dass auch Kindertageseinrichtungen mit digitalen Medien vertraut sind“, schreibt Spieß. Digitale Medien könnten in Zeiten von Kita-Schließungen Möglichkeiten bieten, um Kinder entsprechend ihrer Stärken und Schwächen über die Distanz hinweg zu fördern.

Und: Aus Sicht der Autorin sollte es mehr Akademikerinnen und Akademiker in Kitas geben. „Idealerweise sollten die Leitungskräfte in den Einrichtungen akademisch ausgebildet sein“, schreibt Spieß. Darüber hinaus sollten pädagogische Fachkräfte aus allen Gruppen der Bevölkerung rekrutiert werden, „zum Beispiel mehr Fachkräfte mit Migrationshintergrund und männliche Fachkräfte.“ Spieß plädiert dafür, dass Kitas an Stadtteilzentren angebunden werden sollen und Angebote wie Sprachkurse mit anbieten könnten, um Familien umfassender anzusprechen. Inwiefern sich Punkte daraus in dem CDU-Wahlprogramm wiederfinden werden, bleibt abzuwarten.

