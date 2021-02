Nach ersten Zulassungen für Laien-Tests : Kommunen fordern Klarheit bei Schnelltest-Finanzierung

In Tübingen führt eine medizinische Fachkraft während einer Schulung für Corona-Schnelltests einen Antigentest an einem Kind durch. (Archiv) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Bei der Kostenübernahme für Schnelltests sind noch viele Fragen offen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steht unter hohem Erwartungsdruck, Kommunen und Apotheker forderten mehr Klarheit.

In der Debatte um Corona-Schnelltests sieht die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) noch erhebliche praktische Einschränkungen bei der Durchführung der Schnelltests in Apotheken. „Nicht alle Apotheken können Schnelltests auf Covid-19 anbieten, da damit hohe Arbeitsschutzanforderungen wie extra Räume und besondere Schutzkleidung verbunden sind“, sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening unserer Redaktion. Die Bundesregierung setzt bei Lockerungen des Lockdowns in hohem Maße auf verfügbare Schnell- und Selbsttests.

Schnelltests sollen kostenlos und von geschultem Personal durchgeführt werden, auch Selbsttests sollen zu einem sehr geringen Preis verfügbar werden. Die ersten solcher Laien-Selbsttests sind nun zugelassen worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte kürzlich noch verfügbare Schnelltests ab dem 1. März versprochen, jetzt musste er Verzögerungen bei den Schnelltests einräumen. „Es wird im März deutlich mehr Test geben als in der Vergangenheit. Wir werden die neuen Möglichkeiten von Schnell- und Selbsttests, die deutlich mehr verfügbar sind, nutzen, um Sicherheit zu geben, aber es wird sich eben um einige Tage verzögern", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. Er rechne damit, dass die Tests bald im Handel erhältlich seien.

Apotheker-Präsidentin Overwiening erwartet eine wachsende Bereitschaft der Apotheken, solche Schnelltests bereitzustellen. Zwar dürften von Fachpersonal durchgeführte Antigen-Schnelltests für Selbstzahler schon seit Dezember von Apotheken angeboten werden, so Overwiening. Dennoch schlägt sich dies in der Praxis bisher erst wenig nieder. „Je nach Bundesland führen derzeit bis zu 10 Prozent aller Apotheken Schnelltests durch“, sagte die ABDA-Präsidentin. „Wenn die Bundesregierung in den nächsten Tagen einen kostenlosen Schnelltest für alle Menschen in Apotheken ermöglichen will, werden sich sicherlich weitere Apotheken entscheiden mitzumachen. Dazu müssen noch viele Details geklärt werden“, so Overwiening weiter.

Doch wer trägt die Kosten, wenn Endverbraucher diese Leistung gratis erhalten sollen? Spahn blieb dazu am Donnerstag vage. Es habe noch Fragen aus den Bundesländern gegeben, die nun beim nächsten gemeinsamen Spitzentreffen von Bund und Ländern am Mittwoch kommender Woche geklärt werden sollten, sagte er. Dabei gehe es vor allem darum, ob "bestimmte Öffnungsschritte, bestimmte Besuche etwa von Veranstaltungen oder von Geschäften" auch an Ergebnisse von Schnelltests geknüpft werden könnten.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, forderte dabei schnell mehr Klarheit auch bei der Beschaffung und Finanzierung von Corona-Schnelltests. „Wie Schnelltests in großen Mengen künftig beschafft, bezahlt, flächendeckend verteilt und auch zu den Menschen kommen, dazu erhoffen wir uns nächste Woche von den Beratungen von Bund und Ländern mehr Aufklärung“, sagte Jung auf Anfrage. „Es muss gelten, man tut, was man sagt und sagt, was man tut.“ Grundsätzlich sieht der Städtetags-Präsident in den Schnell- sowie Selbsttest eine „gute Übergangslösung“. „Sie helfen, damit wir perspektivisch einzelne Öffnungsschritte besser gehen können. Wir dürfen uns damit aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die Ergebnisse gelten immer nur für den Augenblick“, betonte Jung.

Zugleich sieht der Städtetags-Präsident die Tests als wichtige Flankierung bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen. „Jeder weitere Öffnungsschritt muss zwingend mit einer passenden Teststrategie verbunden werden“, sagte Jung. „Ich glaube, wir haben ein dichtes Netz an Möglichkeiten: Es sind die niedergelassenen Ärzte, die Apotheken und weitere private Testzentren. Es sind auch die Vielen, die inzwischen geschult sind und Tests vornehmen können. Außerdem sind jetzt auch die ersten Selbsttests für Laien zugelassen“, so Jung weiter.

(jd/jw/AFP)