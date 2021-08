Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin : Wo Deutschland in der Pandemie steht

Wie entwickelt sich die pandemische Lage in Deutschland? Foto: dpa/Christian Charisius

Analyse Düsseldorf Die Inzidenzen steigen, die vierte Welle rollt an. Aber was bedeutet das noch, wenn Infizierte nicht mehr häufig ins Krankenhaus müssen? Deutschland ist auf dem Weg in eine neue Normalität. Wie unbeschwert die sein wird, hängt vor allem von einem Faktor ab.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

In England feiern die Menschen wieder Partys ohne Atemschutz, in Frankreich werden die Proteste gegen den Gesundheitspass immer größer – und Deutschland versucht mit neuen Regeln, einen gemäßigten Weg zu finden. Doch an welchem Punkt der Pandemie sind wir eigentlich? Steht die vierte Welle bevor oder ist Covid-19 längst eine beherrschbare Grippe?

Zur Einschätzung der aktuellen Lage ist die Impfquote ein entscheidender Faktor. Jeder, der will und kein besonderes Risiko trägt, kann sich in Deutschland impfen lassen. In den Augen mancher ist das Erkrankungsrisiko damit individuell und die Pandemiebekämpfung zur Privatsache geworden, sie fordern das Ende aller Einschränkungen. Der Staat müsse niemanden mehr schützen, denn das könnten die Menschen inzwischen ja selbst tun. Auf der anderen Seite stehen jene Bürger, die angesichts steigender Inzidenzen weiterhin den Staat in der Pflicht sehen, eine vierte Welle zu bremsen. Sie wollen, dass die Risiken für Menschen ohne Impfung, für die Bildung und Ausbildung junger Leute und die Wirtschaft möglichst gering bleiben. Auch in der nächsten Etappe der Pandemie, die das aktuelle Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin markiert, gibt es also kontroverse Einschätzungen der Lage.

„Seit Mitte Juli steigen die Inzidenzen in Deutschland wieder, wir stehen also am Beginn einer vierten Welle, allerdings wird die anders sein als die Wellen davor“, sagt der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover. Den Hauptunterschied sieht auch er darin, dass inzwischen knapp zwei Drittel der Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind. „Das Entscheidende daran ist, dass unter den Geimpften ein Großteil der besonders Vulnerablen ist, also alte und kranke Menschen“, sagt Förster. Es werde daher weniger schwere Verläufe, vermutlich weniger Krankenhauseinweisungen und Corona-Patienten auf den Intensivstationen geben.

Allerdings sieht der Immunologe damit noch keinen ausreichenden Grund, den Staat aus allen Schutzpflichten zu entlassen, also ein Ende aller Corona-Verordnungen zu fordern. „Es sind leider immer noch viel zu wenig Menschen geimpft, als dass man sagen könnte, man lässt die Infektion jetzt einfach laufen, und die Bevölkerung wird eben durchinfiziert“, sagt Förster. Ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung sei nun mal noch nicht geimpft. Darunter auch Gruppen wie Kinder mit hohem Risiko oder Menschen mit schweren Gesundheitsproblemen, die sich nicht impfen lassen können und deren Erkrankung man riskiere, wenn man so weit entfernt von der Herdenimmunität alle Regeln aufgäbe.

Menschen, die in Corona inzwischen eine gewöhnliche Grippe sehen wollen, führen meist ins Feld, dass Kinder nach den bisherigen Erfahrungen kein hohes Risiko einer schweren Erkrankung tragen. Damit sei ihr Schutz auch kein Grund mehr für die Einschränkung aller. Neben den Gefahren, die das für die schon erwähnten Risikogruppen bedeutet, ist zu bedenken, dass es Folgen für den Alltag haben kann, wenn wieder mehr Menschen krank werden oder in Quarantäne müssen.

Das hat auch Großbritannien erlebt. Als dort der „Freedom Day“ ausgerufen wurde und alle Einschränkungen fielen, sanken die Zahlen zur Überraschung vieler. Ein Grund war allerdings, dass nach der Fußball-EM die Inzidenzen zunächst gestiegen waren, und die App des nationalen Gesundheitsdienstes zahlreiche Leute in die Selbstisolation geschickt hatte. Das bremste das Infektionsgeschehen. Es kam aber zu Engpässen etwa in Supermärkten, in der Gastronomie und im Nahverkehr. In Deutschland mit geringerer Impfquote könnte mit steigenden Inzidenzen auch der Schulbetrieb wieder in Gefahr geraten – nicht weil die Schüler krank würden, sondern die Erwachsenen nicht zur Verfügung stehen, die den Schulbetrieb am Laufen halten. Darauf hat auch die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx hingewiesen.

Laut einer aktuellen Studie der AOK, die Abrechnungsdaten ihrer Versicherten ausgewertet hat, mussten mehr als ein Viertel der stationär behandelten Covid-19-Patienten nach der ersten Therapie erneut ins Krankenhaus. Meist ging es um Probleme beim Atmen und neurologische Störungen. Neben den Schwierigkeiten, die das für die Betroffenen bedeutet, sind Covid-19-Erkrankungen also eine wirtschaftliche Belastung für das Gesundheitssystem, auch wenn die Intensivstationen nicht mehr an ihre Grenzen geraten. Es gibt also weiter Gründe, die Pandemiebekämpfung als eine gemeinschaftliche Aufgabe zu betrachten.

In der neuen Normalität, über deren Rahmenbedingungen in diesen Tagen verhandelt wird, wird sich wohl auch die Bedeutung des Testens verändern. Nicht nur was die Übernahme der Kosten betrifft. Auch die Verlässlichkeit der Tests dürften in den Fokus rücken. In den Niederlanden hatte sich im Sommer bei einem Konzert gezeigt, dass trotz Testpflicht Infizierte in die Großveranstaltung gelangten und viele andere ansteckten. „Massenweises Testen war in der Anfangszeit der Pandemie sinnvoll“, sagt Immunologe Förster. Solange es keinen Impfstoff gab, bestand das Ziel, möglichst viele Infizierte zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Zur Not eben auch mit Selbsttests, deren Ergebnisse nur bedingt zuverlässig sind.

„Inzwischen sind wir an einem Punkt, da Tests eigentlich nur Sinn ergeben, wenn Menschen Symptome haben und klären wollen, ob sie an Covid-19 erkrankt sind“, sagt Förster. Anlassloses Massentesten sei dagegen nicht mehr sinnvoll. Auch weil es inzwischen eine bessere Alternative gebe: das Impfen. „Anders als über das Impfen oder sich Infizieren kommen wir aus der Pandemie nicht heraus“, so Förster. Wenn also künftig zu Massenevents wie Fußballspielen oder Konzerten keine Getesteten mehr zugelassen würden, sei das keine willkürliche Drangsalierung Ungeimpfter und auch keine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern das Auslaufen einer Strategie, die sich mit der Entwicklung von Impfstoffen erübrigt habe. Erste Veranstalter sind diesen Schritt in eine andere Normalität bereits gegangen. Erste Fußballvereine und die Düsseldorfer Karnevalisten haben etwa angekündigt, nur noch Geimpfte oder Genesene einzulassen.