Sicherheitskonferenz München Eine Welt in Unordnung

Die Welt ist kompliziert. Sie ist global vernetzt. Sie ist so verwundbar wie lange nicht mehr. Vor allem: Ihre Ordnung ist in Gefahr. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, von Kreml-Herrscher Wladimir Putin ohne jeden äußeren Grund vom Zaun gebrochen, hat einen politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Domino-Effekt ausgelöst, von dem nicht klar ist, wie die Steine am Ende fallen werden. Ob die Ukraine am Ende des Krieges in ihren heutigen Grenzen besteht? Offen. Ob Putin diesen Krieg tatsächlich gewinnen wird? Offen. Der Kriegstreiber wird ihn nicht beenden, wenn ihn keiner stoppt. Und stoppen kann ihn am Ende nur das angegriffene Land selbst – mit massiver militärischer Unterstützung des Westens. Russland selbst hat aktuell erkennbar nicht die Kraft, sich von Putin zu befreien.