Regierungserklärung von Hendrik Wüst : Die Kunst der Empathie

Meinung Düsseldorf Hendrik Wüst mag keine großen Neuigkeiten verbreitet haben. Warum es trotzdem die richtige Rede zur richtigen Zeit war und welches Versprechen er nicht brechen darf.

Politik sei eben die Kunst des Möglichen – diesen recht abgehangenen Aphorismus, den Reichskanzler Otto von Bismarck geprägt haben soll, verwenden Politiker gerne, um das eigene Scheitern zu rechtfertigen. Aber er trifft trotzdem zu, besonders auf die neue Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Gegen die Inflation, gegen die Energieknappheit, gegen die bevorstehende Rezession und alle Nöte, die daraus erwachsen, kann sie kurzfristig wenig tun, weil sie überwiegend nicht zuständig ist. Hendrik Wüst kann auch nicht für Frieden in der Ukraine sorgen.

Seine erste Regierungserklärung 65 Tage nach seiner neuerlichen Vereidigung hätte also mau ausfallen können. Aber das Mögliche hat er klar umrissen und zugleich die Herausforderungen wahrhaftig und einfühlsam beschrieben, die vor dem bevölkerungsreichsten Bundesland und seinen Menschen liegen. Auch sein Appell, Vereinsamung zu überwinden und zusammenzuhalten, kommt zur rechten Zeit. Seinen Worten folgen keine großen Taten. Es ist eine Politik der Empathie, und die Kunst besteht darin, sie glaubwürdig zu verkörpern.

In den Worten des Ministerpräsidenten liegt aber auch ein Versprechen. Wenn er verstanden hat, was auf die Menschen zukommt, wenn er sich in sie einfühlt, dann muss er mit aller Kraft dafür sorgen, dass die Verwaltung funktioniert. Hendrik Wüst hat das offenkundig erkannt: „Die Menschen erwarten von uns keine Hexerei und keine Wundermittel. Sie erwarten von uns zurecht, dass wir unsere Arbeit machen und unserer Verantwortung gerecht werden“, sagte er im Landtag.